“كريم” تبدأ تقديم خدمة النقل الجماعي بالحافلات في المملكة

أعلنت شركة “كريم” عن بدء تقديم خدمة النقل الجماعي بالحافلات في المملكة، وذلك بعد أن وافقت هيئة النقل العام السعودية على بدء الخدمة.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أنها ستبدأ نشاطها في جدة بمسارات على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الأمير سلطان، بتكلفة تبدأ من 3 ريالات للرحلة الواحدة، مشيرة إلى الخدمة أوفر بأكثر من 60% من خدمات حجز السيارات التقليدية.
وأضافت أن العملاء سيتمكنون من التحقق من توفر الحافلات -التي تتسع مبدئيا حتى 13 راكبًا- عبر تطبيق “كريم باص”، وهو منفصل عن تطبيق حجز السيارات، مع إمكانية متابعة وصولها وحجز مقعد لهم، موضحة أن الخدمة ستسمح باستقلال الركاب أثناء الرحلة.وفق “أخبار 24”.
وذكرت الشركة أن الخدمة تتوفر حاليًا مقابل الدفع نقدًا فقط، ولكن قريبًا سيُتاح للركاب الدفع عبر خيارات سداد متنوعة، مثل محفظة كريم على التطبيق أو باستخدام بطاقة ائتمان مسجّلة.
يُذكر أن شركة “كريم” أطلقت خدمة “كريم باص” في مصر خلال شهر ديسمبر 2018.