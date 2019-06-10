وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح للحفاظ على الطعام عند انقطاع التيار الكهربائي، وذلك في ظل انقطاع الخدمة عن بعض مناطق المملكة وتزامناً مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.
وأكّدت الهيئة على ضرورة إغلاق أبواب الثلاجة والفريزر بشكل محكم، فقد يساهم ذلك في حفظ الطعام مدة أطول، حيث يستمر التبريد في الثلاجة لمدة 4 ساعات وفي الفريزر الممتلئ لمدة 48 ساعة و12 ساعة في الفريزر نصف الممتلئ.
كما شدّدت “الغذاء والدواء”، على ضرورة وضع مقياس حرارة في الثلاجة للتأكّد من أنها بالنطاق الآمن، إضافةً إلى الاحتفاظ بقوالب ثلج لحفظ البرودة في حال انقطاع الخدمة المتكرر، محذّرةً من تذوق الطعام بغرض التأكّد من صلاحيته.
وفق “أخبار 24”.