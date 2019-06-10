نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “السجون” تعيد مبالغ مالية لمواطن سددها بالخطأ ضمن “فرجت”
10/06/2019   10:32 م

“السجون” تعيد مبالغ مالية لمواطن سددها بالخطأ ضمن “فرجت”

+ = -
1405

سلّمت المديرية العامة للسجون أول شيك لمواطن قام بالخطأ بسداد مبلغ زائد عمّا رغب في التبرع به ضمن حملة “فرجت” للسداد عن المسجونين في قضايا مالية.

ونشر حساب “السجون” صورة للمسؤولين وهم يقومون بتسليم المواطن أول شيك لمن سددوا أكثر من المبالغ التي كانوا ينوون سدادها، موضحا أنه بعد التحقق من عملياته، سُلِّم شيكاً بالفروقات المالية التي حوّلها عن طريق الخطأ.

يُذكر أن المواطن كان قد استغاث بعدما حوّل كامل رصيده البنكي 386 ألف ريال و675 ريالًا، بالخطأ عندما أراد المساهمة بمبلغ بسيط للإفراج عن مسجون في حملة “فرجت”، مطالبا برده، مفيدا بأن المال حقوق تقاعدية عن خدمته العسكرية.وفق “أخبار 24”.

“السجون” تعيد مبالغ مالية لمواطن سددها بالخطأ ضمن “فرجت”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885047929.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.