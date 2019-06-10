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أخبار المناطق > ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل وتروج لنفسها في مواقع التواصل
10/06/2019   10:31 م

ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل وتروج لنفسها في مواقع التواصل

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ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بدون ترخيص في الرياض وتروج لنفسها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إحالتها للنيابة العامة.

ودعت الوزارة الجميع للتعاون في ضبط هذه الممارسات بالإبلاغ والاتصال على رقم 937.

ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل وتروج لنفسها في مواقع التواصل

أخبار المناطق
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