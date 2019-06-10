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أخبار محلية > “الفالح”: “بوتين” سيزور السعودية في أكتوبر المقبل
10/06/2019   10:29 م

“الفالح”: “بوتين” سيزور السعودية في أكتوبر المقبل

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أعلن وزير الطاقة خالد الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، اليوم (الاثنين)، أنه من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية، في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا بوتين إلى زيارة المملكة، إبان زيارته لروسيا واستقباله في الكرملين من قِبل الرئيس الروسي في أكتوبر من عام 2018.

وأكدت وسائل إعلام روسية عديدة الخبر، إضافة إلى أن الناطق الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أفاد أنه يجري التحضير لزيارة بوتين إلى المملكة، وناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته الأخيرة للرياض، الإعداد للزيارة.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن العلاقات السعودية الروسية شهدت تطورا ملحوظا، خلال العامين الماضي والجاري، وأكد ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من كلا البلدين.

“الفالح”: “بوتين” سيزور السعودية في أكتوبر المقبل

أخبار محلية
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