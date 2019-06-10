مسؤولون بالكهرباء: وجّهنا موظفينا بالعمل على مدار الساعة لإعادة الخدمة للمشتركين بالمنطقة الجنوبية

عبّر مسؤولو عدد من الجهات المعنية بتقديم خدمات الكهرباء عن حرصهم منذ اليوم الأول لانقطاع التيار في المنطقة الجنوبية على توجيه الموظفين والعاملين بإصلاح الأعطال وإعادة التيار في أسرع وقت.
وأوضح وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، أن الوزارة شكلت لجنة منذ بداية انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية لبحث أسبابه، وإيجاد الحلول العاجلة لعودة الخدمة لجميع المشتركين.
وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي عقده وفد وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء حول أسباب انقطاع الكهرباء بنجران، أن الوزارة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة خدمة الكهرباء لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، ولكي لا يتكرر هذا الانقطاع مستقبلاً.وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالرحمن المهنا، أن الهيئة وجّهت موظفيها من اليوم الأول لانقطاع الكهرباء بالعمل على مدار الساعة حتى إعادة الخدمة، وأن الهيئة تتابع شركة الكهرباء للوفاء بالتزاماتها تجاه مشتركيها، وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه.
وأشار رئيس قطاع التوزيع الجنوبي، المهندس عبدالرحمن السلولي، إلى أن الشركة وفّرت مولدات جاهزة، لتجنب انقطاع الكهرباء مستقبلاً، وتابعت الحدث أولاً بأول وبحثت أوجه القصور، لإيجاد حلول قصيرة المدى لتفادي انقطاع الكهرباء، وطويلة لضمان استمرارية الخدمة بدون أي انقطاعات مستقبلاً.