تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعدد من رجال الأمن، أثناء احتفالهم بحلول عيد الفطر المبارك، مع عدد من نزلاء أحد السجون بالمملكة.
ويظهر الفيديو مشاركة رجال الأمن، النزلاء، أداء “العرضة” الشعبية في ساحة السجن، وذلك في إطار جهود المديرية العامة للسجون لرسم البسمة والسعادة على وجوه السجناء وإعادة تأهيلهم وإصلاحهم.
يذكر أن المديرية العامة للسجون أقامت حفلات معايدة بالسجون في مختلف أنحاء المملكة، بمشاركة أسر وأبناء النزلاء، ليعيشوا معهم فرحة العيد، وذلك ضمن جهودها لإعادة إصلاح وتأهيل النزلاء ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع عقب انقضاء فترة محكومياتهم.
وفق “أخبار 24”.