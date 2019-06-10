انتشرت الكباري الحديدية في العاصمة الرياض خلال فترة الثمانينيات الميلادية، حيث وصل عددها إلى 18، وكان لإعجاب الملك فهد بفكرتها دور كبير في انتشارها، لكنها اندثرت حالياً ولم يتبق إلا عدد قليل جداً منها.
يقول الباحث منصور العساف إن تشييد الكباري الحديدية في الرياض بدأ عام 1397 في عهد الملك خالد، حيث تم إنشاء نحو 8 كبارٍ في شارع العصارات، ولاحقاً أُعجب الملك فهد بفكرتها وطلب من أمين منطقة الرياض التوسع فيها، فازدادت حتى بلغت 18 كوبرياً، وُزع أغلبها على طريق الكباري (الملك فهد حالياً).
وأكد العساف في مقطع فيديو بثه الإعلامي محمد الهمزاني، أن الكباري الحديدية ساهمت في فك الزحام والاختناقات المرورية بالرياض نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي.
وفي عام 1400هـ تم افتتاح أول كوبري مسلح في الرياض، وهو كوبري التجارة، وشهد العام ذاته توقيع إنشاء كوبري الخليج.
وبعد إنشاء طريق الملك فهد، نقلت أمانة الرياض بعض الكباري الحديدية إلى شارع التخصصي وأُهدي البعض الآخر منها إلى دول صديقة، فيما لا تزال البقية قائمة ولا سيما في شوارع العصارات والبطحاء والزهراء بحي الملز.
وفق “أخبار 24”.