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أخبار محلية > انقطاع الكهرباء لليوم الثاني في نجران.. وشركة الكهرباء تعتذر
10/06/2019   5:21 م

انقطاع الكهرباء لليوم الثاني في نجران.. وشركة الكهرباء تعتذر

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء حدوث انقطاع محدود في التيار الكهربائي لبعض المشتركين في منطقة نجران اليوم (الإثنين)، إثر خلل فني في الشبكة الكهربائية.

وأعربت الشركة عن اعتذارها وأسفها لمشتركيها المتأثرين، مؤكدةً أن الفرق الفنية والميدانية تقوم بالعمل لإصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن الخدمة الكهربائية شهدت انقطاعات في نجران أمس، ما دفع الشركة للاعتذار، فيما شهدت المناطق الجنوبية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، وتعهدت شركة الكهرباء بتعويض المشتركين المتضررين. وفق “أخبار 24”.

انقطاع الكهرباء لليوم الثاني في نجران.. وشركة الكهرباء تعتذر

أخبار محلية
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