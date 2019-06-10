بديل رودريجيز يشغل الاتحاديين

يكثف مسؤولو الاتحاد هذه الأيام اتصالاتهم للبحث عن بديل للمحترف جاري رودريجيز، خاصة بعد تصريحات وكيل أعمال اللاعب الأخيرة.
ويعلق الاتحاديون آمالاً عريضة على رودريجيز، لتعويض غياب نجم الفريق فهد المولد، الموقوف سنة بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، خاصة، بعد أن قدم اللاعب مستويات جيدة مع نهاية الموسم الماضي.
وتنتظر الجماهير الاتحادية ظهور اللاعب بمستواه المعروف عنه، في الموسم المقبل، في ظل زيادة الانسجام بينه وبين زملائه بالفريق، فضلاً عن قدرة المدير الفني خوسيه سييراع لى توظيف اللاعب بالشكل الأمثل.وفق “المدينة”.
وكان وكيل أعمال اللاعب أصاب الاتحاديين بالقلق، حول مستقبل رودريجيز مع نادي الاتحاد، عندما أعلن مؤخراً، ان رودرجيز يعتزم العودة لجالطة سراي التركي ناديه السابق.
وانتقل رودريجيز إلى الاتحاد قادما من جالطة سراي في الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف السنة، وفي حال إصرار اللاعب على رغبته في الرحيل، فستكون هناك تفاهمات خاصة بين الاتحاد والنادي التركي.
ومن المنتظر أن يبذل الاتحاديون خلال هذه الأيام محاولات مع وكيل الأعمال واللاعب نفسه للاستمرار مع الفريق.