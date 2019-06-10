الجربوع: بدأنا إعداد الهلال للموسم الجديد

أكد المهندس عبدالله الجربوع رئيس نادي الهلال المكلف، أن إدارته لم تغفل إعداد فريق الكرة الأول للموسم الجديد، وقامت فعلياً بتجهيز بعض الترتيبات التي ستساعد الرئيس القادم إلى النادي.
وقال الجربوع:” لو تأخرت الجمعية العمومية كان لدينا بعض الخطوات الجاهزة التي كنا ننوي إنهاءها ومن ضمنها المعسكر الإعدادي وإنهاء ترتيباته وتعتبر أمور أساسية، كذلك كان هناك تحركات على مستوى ملفات بعض اللاعبين، وهناك أعضاء شرف مساندين دائما لنادي الهلال يتولون بعض القضايا ومعالجتها وموضوع سالم الدوسري وغيره من اللاعبين مأخوذ في الاعتبار ولم يتم إهماله”.
وأضاف:”تم إنهاء الكثير من العقود الاستثمارية ولم نترك مجال للانتظار لانها من الامور التي نرى انها من مصلحة النادي حيث تم تم توقيعها ورفعها وتبقى الإجراءات الروتينية لإعلانها، واختيار التوقيت المناسب للإعلان مهم”.وفق “الرياضية”.
ونوه رئيس النادي المكلف إلى أن فهد المفرج مدير الكرة المستقيل قام بتجهيز وترتيب بعض الأمور المتعلقة بهذا الشان رغم استقالته، وذلك بحكم خبرته الطويلة في مجال كرة القدم.