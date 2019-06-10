نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصندوق العقاري” يُودع أكثر من 800 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم
10/06/2019   2:37 م

“الصندوق العقاري” يُودع أكثر من 800 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم

+ = -
937

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 863.8 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو 2019.

وذكر الصندوق أن 140.3 مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 723.5 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، منذ بداية بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى مايو 2019، بلغت 4.57 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.

“الصندوق العقاري” يُودع أكثر من 800 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885047865.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.