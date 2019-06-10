“الصندوق العقاري” يُودع أكثر من 800 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 863.8 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو 2019.
وذكر الصندوق أن 140.3 مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 723.5 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.
وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، منذ بداية بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى مايو 2019، بلغت 4.57 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.