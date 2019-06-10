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أخبار محلية > بالفيديو.. هل تحب شراء المخبوزات وهي ساخنة؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لنقلها
10/06/2019   2:36 م

بالفيديو.. هل تحب شراء المخبوزات وهي ساخنة؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لنقلها

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حذرت جمعية حماية المستهلك، من خطورة نقل المخبوزات الساخنة بطريقة خاطئة بعد شرائها.

وأوضحت الجمعية، أن تلك الممارسات الخاطئة كحملها على كرتونة مجهولة المصدر قد تكون مليئة بالبكتيريا، أو نقلها في أكياس بلاستيكية تتفاعل معها، في تأثيرات ضارة على الصحة.

وبينت أن كثيرا من الدراسات العلمية أكدت ضرر الأكياس البلاستيكية وخطورة نقل المواد الساخنة فيها، مشيرة إلى أنه لضرورة تجنب تلك المخاطر أوصت باستخدام الأكياس الورقية أو الخوص لحمل الخبز الساخن، وأيضا استخدام المناشف المخصصة لتلك الأغراض.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أكدت أن تعبئة الأغذية الساخنة كالخبز في أكياس بلاستيكية، يؤثر سلباً على صحة الإنسان، لافتة إلى أن الأكياس الملونة غير الشفافة ليست مخصصة لتعبئة الخبز وملامسة الأغذية مباشرة، وتعد مادة تغليف ثانوية.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن بعض أنواع البلاستيك تحتوي على إضافات مثل مضادات التحلل بفعل الأشعة فوق البنفسجية، وخافضات اللزوجة، والكهرباء الساكنة، والملدنات، ومواد التلوين، ومضادات الأكسدة للبولي إثيلين منخفض الكثافة وغيرها، والتي يمكن أن تتحرر من المادة البلاستيكية وتنتقل إلى الغذاء الملامس.

 

بالفيديو.. هل تحب شراء المخبوزات وهي ساخنة؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لنقلها

أخبار محلية
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