“الجوازات” عقوبة عدم تجديد “هوية مقيم” قبل انتهائها تصل إلى الإبعاد

كشفت المديرية العامة للجوازت أن عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات ومنها عدم تجديد “هوية مقيم” قبل انتهائها، قدتعرض صاحبها إلى عقوبة تصل إلى الإبعاد خارج البلاد.
وأوضحت الجوازات أن غرامة التأخير في المرة الأولى تبلغ 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، أما في المرة الثالثة فسيتم استبعاد المخالف عن البلاد.
وأضافت الجوازات أنه يمكن التأكد من مدة سريان “هوية مقيم” وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” أو عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد “هوية مقيم” قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهائها، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.وفق “أخبار 24”.