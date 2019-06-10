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اخبار رياضية > بالفيديو.. المصارع السعودي منصور الشهيل يصف شعوره لحظة فوزه بنزال “WWE”
10/06/2019   8:26 ص

بالفيديو.. المصارع السعودي منصور الشهيل يصف شعوره لحظة فوزه بنزال “WWE”

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كشف المصارع السعودي منصور الشهيل شعوره لحظة تمكنه من الفوز بنزال سوبر شردان “WWE”، الذي جمع 50 نجماً في حلبة واحدة وأقيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الجمعة الماضية.

وقال الشهيل في لقائه ببرنامج “يا هلا بالعيد” على قناة “روتانا خليجية”، إن شعوره كان مذهلاً، مبيناً أنه لم يكن يتخيل أن يكون أمام 50 مصارعاً في ملعب ضيق وجميعهم فوق الحلبة، ثم يستطيع هزيمتهم ويجد نفسه الفائز في النهاية.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه حينما يكون هناك 60 ألف مشاهد في الملعب يرددون اسمك ويشجعونك ويهنؤوك على الفوز، هو شعور رائع.

بالفيديو.. المصارع السعودي منصور الشهيل يصف شعوره لحظة فوزه بنزال “WWE”

اخبار رياضية
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