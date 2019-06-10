أكد رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن الهلال هو من أضاع بطولة الدوري على نفسه، وليس صحيحاً ما يقال عن وجود تدخلات لحرمانه من الفوز بالمسابقة.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في بث مباشر عبر حسابه في “تويتر”، إن الهلال أضاع 7 نقاط بالتعادل مع الوحدة وأحد والخسارة من الحزم على أرضه، ولا يمكن لفريق يريد الفوز بالدوري أن يخسر هذه النقاط على أرضه.
وأضاف أن هناك أخطاءً أخرى مثل إقالة المدرب خيسوس والتعاقد مع زوران، مبيناً أنه لم يشعر بكثير من الاستياء بعد إقالة خيسوس ظناً منه أن زوران جيد مثل الكثير من جماهير الهلال، لكن اتضح فيما بعد أن تلك الخطوة كانت خاطئة وأثرت بشكل كبير على نتائج الفريق.
وفق “أخبار 24”.