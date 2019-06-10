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أخبار محلية > “قيادة التحالف” تعلن إطلاق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار باليمن
10/06/2019   8:24 ص

“قيادة التحالف” تعلن إطلاق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار باليمن

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الأمطار الغزيرة، بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

ولفت إلى أن تلك الحملة تهدف من ورائها قيادة القوات المشتركة لتخفيف معاناة المتضررين، وذلك بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الحملة تشمل تقديم المواد الغذائية، والمواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

“قيادة التحالف” تعلن إطلاق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار باليمن

أخبار محلية
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