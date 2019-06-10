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أخبار محلية > شاهد.. ما قاله الأمير عبدالعزيز بن فهد في الشيخ الراحل سلطان بن قرملة
10/06/2019   8:20 ص

شاهد.. ما قاله الأمير عبدالعزيز بن فهد في الشيخ الراحل سلطان بن قرملة

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أكد الأمير عبدالعزيز بن فهد أن الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة كان رجلا مخلصا لمليكه ووطنه وكان من أهل الخير، وذلك خلال تقديم الأمير واجب العزاء في الفقيد.

وأوضح الأمير أن الفقيد رحمه الله خير من يمثل شيوخ القبائل، وأن آباءه وأجداده مخلصون مع هذه الدولة، داعيا له بالجنة، ومضيفا أن في إخوانه وأبنائه البركة، وأنه جمعته بالراحل مواقف كثيرة.

يُذكر أن الشيخ سلطان بن قرملة توفي إثر نوبة قلبية أثناء تواجده في جنوب إفريقيا، وكان ضابطاً برتبة لواء ومن ثم أميرا للفوج 14 بالحرس الوطني.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ما قاله الأمير عبدالعزيز بن فهد في الشيخ الراحل سلطان بن قرملة

أخبار محلية
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