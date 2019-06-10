شاهد.. ما قاله الأمير عبدالعزيز بن فهد في الشيخ الراحل سلطان بن قرملة

أكد الأمير عبدالعزيز بن فهد أن الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة كان رجلا مخلصا لمليكه ووطنه وكان من أهل الخير، وذلك خلال تقديم الأمير واجب العزاء في الفقيد.
وأوضح الأمير أن الفقيد رحمه الله خير من يمثل شيوخ القبائل، وأن آباءه وأجداده مخلصون مع هذه الدولة، داعيا له بالجنة، ومضيفا أن في إخوانه وأبنائه البركة، وأنه جمعته بالراحل مواقف كثيرة.
يُذكر أن الشيخ سلطان بن قرملة توفي إثر نوبة قلبية أثناء تواجده في جنوب إفريقيا، وكان ضابطاً برتبة لواء ومن ثم أميرا للفوج 14 بالحرس الوطني.وفق “أخبار 24”.
#عبدالعزيز_بن_فهد
في عزاء #سلطان_بن_خليل_بن_قرملة
رحمه الله pic.twitter.com/awPeWR1Gfw
— فايز المالكي (@fayez_malki) ٩ يونيو ٢٠١٩