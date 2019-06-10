بالفيديو.. البرتغال تتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على هولندا

توج المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على نظيره الهولندي بهدف نظيف في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية.
هدف البرتغال الوحيد أحرزه اللاعب الشاب غونزالو غيديش في الدقيقة 60 من زمن المباراة، ليكون الهدف كافياً للتويج بالنسخة الأولى من البطولة القارية المستحدثة.
فوز البرتغال في مباراة أمس (الأحد) كرس العقدة الهولندية، حيث لم تنجح هولندا طوال تاريخها في الفوز على البرتغال في المباريات الرسمية، كما أنه النهائي الرابع الذي يخسره الطواحين في تاريخهم بعد خسارة 3 نهائيات لبطولة كأس العالم أعوام 1974 و1978 و2010.
يذكر أن منتخب إنجلترا نجح في التتويج بالمركز الثالث في البطولة بعد فوزه على نظيره السويسري في المباراة التي أقيمت يوم أمس على نفس الملعب، بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
وفق “أخبار 24”.