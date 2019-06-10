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أخبار محلية > توقعات “الأرصاد” لحالة طقس اليوم الإثنين
10/06/2019   8:19 ص

توقعات “الأرصاد” لحالة طقس اليوم الإثنين

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين) أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية.

وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة شرق المملكة وأجزاء من غرب المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كلم/ساعة.وفق “أخبار 24”.

توقعات “الأرصاد” لحالة طقس اليوم الإثنين

أخبار محلية
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