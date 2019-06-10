عبدالعزيز العليوي يتسلطن بمسرح #صيف_الخرج40 وبنات سواندزلاند يبهرن الجمهور

في اليوم الخامس لمهرجان صيف الخرج ٤٠ و الذي يأتي على مسرح البرج ، رسمت فعاليات الليلة البهجة على أوجه الحضور الكبير بساحة المهرجان ، حيث ألقى المنشد عبدالعزيز العليوي إبداعاته قابلها تفاعلاً على كافة الاعمار كبار و صغار ، كما قدمت فرقة سواندزلاند لوحات استعراضية تميز فيه الأطفال على مسرح البرج لقت تصفيق رائع من قبل الجماهير ، و قد سلمت جائزة التغريدة الأجمل للوطن في ختام الحفل قبل إطلاق الألعاب النارية و التي اختارتها اللجنة وتم تسليمها لنورة سعد وكانت العبارة الفائزة ” الحمدلله الذي جعل الدوي الوحيد الذي نسمعه هو صوت الألعاب النارية المُبهجة ، وصوت صراخ الشعب فرحة بها “.
وتتواصل مسابقة افضل عبارة عن صيف الخرج40 والتي اطلقتها البلدية عبر حسابها الرسمي والتي سيتم فيها تسليم الجائزة في آخر ايام الفعاليات .
و يحل بالغد عبدالرحمن الطلاسي امام جماهير محافظة الخرج في سادس الأيام في واحده من الفقرات المنتظرة خلال هذا المهرجان.