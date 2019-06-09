أفادت صحيفة “deportedigital” المكسيكية أن محترف الهلال السابق، ماتياس بريتوس، أكمل إجراءات انتقاله رسميا إلى فريق كويريتارو المكسيكي؛ وذلك بعد المفاوضات الصعبة التي استمرت طيلة الأسابيع الماضية.
وأضافت أن بريتوس هو رابع صفقات النادي المكسيكي لتعزيز صفوفه، ونقلت رسالة اللاعب إلى المتابعين بعد إتمام الصفقة حيث قال: “إلى جماهير كويريتارو أرسل عناقا كبيرا، انتظركم سنكون 100 % معا”.
وأوضحت: “النادي أظهر أيضا صورة للاعب بالفعل بألوان الفريق، وقال عبر حسابه الرسمي “مرحبا بك ماتياس بريتوس”.. في انتظار أن يستخدمه المدرب لويس فرناندو تينا في أسرع وقت ممكن”.
كان الأوروجوياني بريتوس قد لعب من قبل في المكسيك مع فريقي ليون وبوماس دي لا يونام، وخاض تجربة غير ناجحة قبل موسمين مع نادي الهلال.
وفق “أخبار 24”.