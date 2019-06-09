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اخبار رياضية > رحيل مرابط عن النصر .. سيناريو مرفوض جماهيريا
09/06/2019   11:17 م

رحيل مرابط عن النصر .. سيناريو مرفوض جماهيريا

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اثارت مصادر مقربة من نادي النصر الجدل حول مستقبل اللاعب المغربي نور الدين مرابط وإمكانية الاستغناء عنه بعد موسم واحد فقط قضاها بين صفوف النادي العاصمي الأصفر انتهي بالحصول على لقب الدوري.

وخرجت تقارير صحفية عدة توكد رغبة البرتغالي روي فيتوريا لاستقطاب البيروفي أندريه كاريلو وهو الذي يعرفه جيدا اذ سبق له الإشراف على تدريبية بين صفوف بنفيكا البرتغالي.

ذلك الامر دفع الكثير من جماهير النصر للتحذير من فكرة رحيل مرابط مطالبين باستمراره لفترة أطول خصوصا بعدما اظهر تفاهم قويا مع مواطنه عبدالرزاق حمدالله وهو ما صنع هوية هجومية قوية للفريق في الموسم المنصرم.وفق “أخبار 24”.

وانتقل مرابط للنصر الصيف الفائت قادما من واتفورد الإنجليزي حيث تم شراء بطاقته الدولية مقابل 4 ملايين يورو على ان يحصل على راتب سنوي يصل الى 3 ملايين.

رحيل مرابط عن النصر .. سيناريو مرفوض جماهيريا

اخبار رياضية
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