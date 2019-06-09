أنمار الحائلي يدخل المنافسة على رئاسة اتحاد جدة مع لؤي ناظر ونواف المقيرن

تقدّم رئيس نادي اتحاد جدة السابق “أنمار الحائلي”، اليوم الأحد، بملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة للنادي ليصبح أول المرشحين على مقعد الرئيس رسمياً.
ووصل الحائلي البالغ من العمر 33 عاما إلى مقر النادي بمدينة جدة، وذلك لتعبئة استمارة الترشّح لرئاسة النادي التي تم فتح باب الترشّح لها ولعضوية مجلس إدارة النادي حتى الثلاثاء المقبل.
وسيتم اعتماد مجلس إدارة النادي من قبل الهيئة العامة للرياضة، بعد انتهاء يوم الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر يونيو الجاري.وفق “أخبار 24”.
ويتنافس الحائلي مع الثنائي لؤي ناظر ونواف المقيرن على الفوز برئاسة اتحاد جدة لمدة 4 سنوات مقبلة، حيث سبق وأن شغل الحائلي المنصب عام 2017 وكان من أعضاء الشرف الداعمين للنادي.
🔴 رسمياً
أنمار الحائلي أول المرشحين لرئاسة نادي #الاتحاد .. ويقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة برئاسته ل#العميد pic.twitter.com/A1iAuUG2L8
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) June 9, 2019