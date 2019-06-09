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أخبار محلية > بالفيديو.. متهور يفحط في شارع بالخبر ويصدم سيارة متوقفة ويهرب
09/06/2019   11:14 م

بالفيديو.. متهور يفحط في شارع بالخبر ويصدم سيارة متوقفة ويهرب

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صدم قائد سيارة متهور إحدى السيارات المتوقفة على جانب شارع في الخبر، أثناء ممارسة التفحيط، في ظل تواجد سيارات عديدة متوقفة، ولم ينتظر، بل ارتكب الفرار مباشرة بسيارته.

وأظهر مقطع فيديو صَوّرته كاميرا مراقبة السيارة وهي تدخل الشارع بسرعة عالية، فيما فقد السائق التحكم فيها، فانحرفت منه على يمين الطريق، وصدم سيارة جيب متوقفة في الجزء الأمامي منها.

وعمل السائق على الهرب مباشرة بعد صدم السيارة، حيث رجع للخلف وانطلق في الشارع الذي تواجدت فيه سيارات أوقفها أصحابها على جانبيه، ولم ينتظر ليرى ما حدث بالسيارة المتوقفة.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متهور يفحط في شارع بالخبر ويصدم سيارة متوقفة ويهرب

أخبار محلية
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