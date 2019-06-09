أوضح “المرور” أنه يجب على قائدي المركبات القيام بأربعة أشياء قبل الانتقال من مسارٍ لآخر على الطريق أثناء قيادة المركبة، حفظا لحياتهم وحياة الآخرين، ولعدم وقوع أضرار بالمركبة.
وأضاف أنه على قائد المركبة قبل الانتقال من مسارٍ لآخر أن يتأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، وكذلك إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ.
وبيّن أنه يجب أيضا التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وأخيرا التأكد من عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.
وفق “أخبار 24”.