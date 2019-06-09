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أخبار محلية > بالفيديو.. هل هذا الصيف هو الأشد حراً على الإطلاق؟ الحصيني يوضح
09/06/2019   11:13 م

بالفيديو.. هل هذا الصيف هو الأشد حراً على الإطلاق؟ الحصيني يوضح

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رأى عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس أن عبارة “هذا الصيف هو الأشد حرا”، التي تتكرر عادة كل سنة، عبارة بلا معنى، موضحا أن درجات الحرارة العالية المسجلة في الأحساء أو العراق هي معدلات طبيعية.

وأضاف أن تلك المواقع سبق لها وسجلت حتى 53 درجة، فهي عادة حول معدلاتها الطبيعية وقد تزيد درجتين أو ثلاثا، فلا توجد مؤشرات على أن فصل الصيف هذا هو الأشد حرارة، حتى الآن، متوقعا فصلا صيفيا عاديا ودرجات حول معدلاتها.

وأشار إلى أنه بذلك لا يعني أنه لا يوجد طقس حار، وأن مدينة “مطربة” الكويتية، تصل فيها الحرارة أحيانا إلى 53 درجة، أما منطقة غرب إيران، والمنطقة الحدودية مع العراق والكويت فهذه تسمى “تنور العالم” أو “فرن العالم”.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل هذا الصيف هو الأشد حراً على الإطلاق؟ الحصيني يوضح

أخبار محلية
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