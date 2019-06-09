وزير التعليم ناعياً عبدالله الثقفي: فقدنا رجلاً مخلصاً قدّم الكثير لوطنه في مسيرته العملية‎

نعى وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، مدير تعليم مكة عبدالله الثقفي، الذي وافته المنية اليوم (الأحد) بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وقال الوزير: أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد رحمه الله وجبر مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان، فقدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين الذي قدم الكثير لوطنه في مسيرته العملية.
يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا بتكليف عبدالله الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله مديرًا لتعليم جدة.وفق “أخبار 24”.