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أخبار محلية > طبيبتان سعوديتان تنقذان مريضاً من جلطة قلبية بولادة بريدة
09/06/2019   11:08 م

طبيبتان سعوديتان تنقذان مريضاً من جلطة قلبية بولادة بريدة

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أسهمت إجراءات طبية قامت بها طبيبتان سعوديتان بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في تجاوز مريض أعراض جلطة قلبية بعد أن وصل وهو في حالة صحية طارئة.

وأوضحت صحة القصيم أن المريض كان قد وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة برفقة ذويه، كونه أقرب مستشفى، وهو في حالة طبية طارئة.

وأضافت أن الطبيبتين مشاعل التويجري وميلاد التميمي باشرتا الحالة الصحية للمريض وإجراء الفحوصات الطبية، والتي أظهرت وجود ارتفاع بضغط الدم، مع أعراض جلطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتجاوز الأزمة الصحية، وتحويله عبر النقل الإسعافي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بعد استقرار حالته الصحية.وفق “أخبار 24”.

طبيبتان سعوديتان تنقذان مريضاً من جلطة قلبية بولادة بريدة

أخبار محلية
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