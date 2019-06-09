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أخبار محلية > “النقل” تعلن عن 127 وظيفة شاغرة للجنسين على المراتب من الرابعة وحتى الثامنة
09/06/2019   11:07 م

“النقل” تعلن عن 127 وظيفة شاغرة للجنسين على المراتب من الرابعة وحتى الثامنة

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أعلنت وزارة النقل عن توفر 127 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، للمراتب من الرابعة وحتى الثامنة، ودعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة إلى التقدم لشغلها.

وتضمنت الوظائف مسميات باحث قانوني، مهندس مدني مساعد، مُحلل نظم، محقق قانوني مساعد، باحث تطوير موارد بشرية مساعد، محاسب مساعد، مساعد إداري، مفتش إداري مساعد، مسّاح، أمين وثائق، مراقب طرق، سائق معدات ثقيلة، ومساعده، وغيرها.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الدخول والتقديم عبر نظام “جدارة”، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 13- 10-1440هـ الساعة 7:00 صباحاً حتى يوم الخميس الموافق 17-10-1440هـ الساعة 12:00 مساءً.وفق “أخبار 24”.

“النقل” تعلن عن 127 وظيفة شاغرة للجنسين على المراتب من الرابعة وحتى الثامنة

أخبار محلية
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