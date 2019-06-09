مصادر: “آل سويلم” في طريقه لرئاسة النصر لأربع سنوات مقبلة بالتزكية

أكدت مصادر أن أعضاء شرف نادي النصر اتفقوا على تزكية الرئيس المكلف سعود آل سويلم لرئاسة النادي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بعد نجاحه الكبير في قيادة الفريق الموسم المنصرم حتى التتويج باللقب.
وأوضحت المصادر أن أبواب الترشح لرئاسة النصر، فتحت اليوم (الأحد) لكن لا يوجد أي مرشح ينوي التقدم لرئاسة النادي في الفترة المقبلة، لافتةً إلى أنه في الـ 17 من يونيو الجاري ستعلن أسماء المرشحين، والتي سيكون خلالها الإعلان عن تزكية سعود آل سويلم لرئاسة النادي.
ولفتت بحسب صحيفة “اليوم” إلى أن أعضاء الإدارة الحالية سيتواجدون في قائمة الإدارة الجديدة، مع إضافة أسماء جديدة ستُكلف بمهام دراسة مشاريع النادي القادمة، ومنها إنشاء استاد النصر الجديد.