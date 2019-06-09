بيريرا يتحدّث عن مشاكله مع النصر ويعلّق على مستوى الدوري السابق والحالي

عقد محترف نادي النصر السابق اللاعب البرازيلي “ليوناردو بيريرا”، اليوم الأحد، مقارنةً بين مستوى الدوري السعودي في الموسمين الماضي والحالي، لافتًا إلى أبرز المشاكل التي قابلته خلال فترة لعبه مع الفريق.
وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن الموسم الحالي قوي للغاية ولا يمكن مقارنته بأي بطولة عربية، مشيراً إلى أن لاعب الهلال “سالم الدوسري” هو أفضل لاعب محلي بينما كان محترف الاتحاد “كارلوس فيلانويفا ” هو أفضل لاعب أجنبي.
وعن مشاكله مع النصر، علّق بيريرا على تغيير المدربين والرؤساء وتأخير الرواتب، لافتاً إلى حصوله على 8 أشهر رواتب متأخرة بخلاف رواتب 4 أشهر ما زال يكافح للحصول عليها حتى الآن رغم اتفاقه الودي لإيجاد حل مع الإدارة.وفق “أخبار 24”.