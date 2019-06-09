نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بيريرا يتحدّث عن مشاكله مع النصر ويعلّق على مستوى الدوري السابق والحالي
09/06/2019   6:55 م

بيريرا يتحدّث عن مشاكله مع النصر ويعلّق على مستوى الدوري السابق والحالي

+ = -
287

عقد محترف نادي النصر السابق اللاعب البرازيلي “ليوناردو بيريرا”، اليوم الأحد، مقارنةً بين مستوى الدوري السعودي في الموسمين الماضي والحالي، لافتًا إلى أبرز المشاكل التي قابلته خلال فترة لعبه مع الفريق.

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن الموسم الحالي قوي للغاية ولا يمكن مقارنته بأي بطولة عربية، مشيراً إلى أن لاعب الهلال “سالم الدوسري” هو أفضل لاعب محلي بينما كان محترف الاتحاد “كارلوس فيلانويفا ” هو أفضل لاعب أجنبي.

وعن مشاكله مع النصر، علّق بيريرا على تغيير المدربين والرؤساء وتأخير الرواتب، لافتاً إلى حصوله على 8 أشهر رواتب متأخرة بخلاف رواتب 4 أشهر ما زال يكافح للحصول عليها حتى الآن رغم اتفاقه الودي لإيجاد حل مع الإدارة.وفق “أخبار 24”.

بيريرا يتحدّث عن مشاكله مع النصر ويعلّق على مستوى الدوري السابق والحالي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885047707.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.