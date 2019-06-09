يسعى محترف نادي الاتحاد اللاعب الهولندي “غاري رودريغيز”، إلى العودة إلى فريقه التركي السابق “غلطة سراي”، وذلك بعد عدم تحقيقه ما كان يسعى إليه مع النادي السعودي.
وتواصل وكيل أعمال رودريغيز الذي انتقال إلى الاتحاد مقابل 9 ملايين يورو، وفقاً لصحيفة “takvim” التركية، مع إدارة نادي غلطة سراي لبحث إمكانية إتمام صفقة انتقال رودريغيز الذي يمتد عقده مع الاتحاد حتى عام 2023.
كما أشارت الصحيفة التركية في تقريرها الصادر اليوم الأحد، إلى أن إدارة النادي التركي ستتشاور مع المدرب “فاتح تيريم” حول رأيه في في عودة اللاعب قبل التفاوض مع نادي الاتحاد.
وفق “أخبار 24”.