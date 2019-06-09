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اخبار رياضية > الأهلي: ما يُتداول حول انتقال السومة غير صحيح.. وعقده محمي
09/06/2019   6:54 م

الأهلي: ما يُتداول حول انتقال السومة غير صحيح.. وعقده محمي

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أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المكلف المهندس أحمد الصائغ أن الأنباء المتداولة حول اقتراب انتقال مهاجم النادي، السوري عمر السومة، إلى أحد أندية العاصمة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الصائغ أن النادي اتخذ استراتيجية بعد عدة اجتماعات مع عضو الشرف الأمير منصور بن مشعل تتمثل في عدم التفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن عقد السومة ساري المفعول حتى عام 2021 مع توافر شرط جزائي لحماية حقوق النادي، مؤكدا أنه لا توجد خلافات مع اللاعب ولم يتحدث للإدارة حول تلقيه أي عروض احترافية أو رغبته في الانتقال.وفق “أخبار 24”.

الأهلي: ما يُتداول حول انتقال السومة غير صحيح.. وعقده محمي

اخبار رياضية
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