سامي الجابر ينفي تكليفه بملف تعاقدات الهلال خلال الفترة المقبلة

أكد سامي الجابر، اليوم السبت، عدم صحة الأنباء المتداولة حول تكليفه بمهمة الإشراف على ملف التعاقدات الهلالية خلال الفترة المقبلة.
وقال الجابر إن “البعض يستفسر عن صحة الخبر الذي مفاداة أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل، وأرغب التوضيح بأن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقاً”.
وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق أن إدارة نادي الهلال المكلفة تتجه إلى إيقاف مفاوضاتها لاستقطاب لاعبين جدد لدعم الفريق الأول لكرة القدم إلى حين الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للنادي.وفق “أخبار 24”.