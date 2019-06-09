مصر تستعد لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية بافتتاح 3 محطات مترو جديدة

أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد، فتح محطات مترو جديدة، بدءًا من السبت 15 يونيو، استعدادًا لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي ستنطلق في مصر 21 من الشهر الجاري، وتسهيلًا على الجماهير والركاب.
وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على «فيسبوك» أن محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن) بالخط الثالث للمترو ستكون مفتوحة أمام الركاب بدءًا من السبت.
وأشارت الوزارة إلى انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب، وهي المرحلة التي شهدت إنهاء كل الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات. وأجرى الوزير جولة تفقدية في الخط الثالث للمترو، مستقلًا أحد القطارات؛ للتأكد من الاستعداد التام لاستقبال الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم.
وتستعد مصر لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي فازت بحق تنظيمها بعد تجريد الكاميرون من حق التنظيم، في نهاية العام الماضي؛ بسبب مخاوف من بطء استعداداتها للبطولة. وهذه هي المرة الخامسة التي تفوز فيها مصر بشرف التنظيم بعد أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، والأخيرة فازت فيها مصر باللقب القاري للمرة الخامسة.
وتُقام البطولة لأول مرة خلال أشهر الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية بدلًا من موعدها المعتاد في يناير؛ لتجنب إزعاج الأندية الأوروبية، التي كانت تفقد لاعبيها الأفارقة الدوليين في فترة مهمة من الموسم من أجل المشاركة في النهائيات القارية.
وفق “عاجل”.