عبد الكريم الحمد: الهلال أسهم في نجاح رياضة بلد

أطلق الناقد والإعلامي الرياضي عبدالكريم الحمد تغريدة عن نادي الهلال أشعلت موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكتب الحمد عبر صفحته الرسمية قائلاً ” الهلال لم يسهم في نجاح لاعب أو مدرب أو إداري فقط ،بل أسهم في نجاح رياضة بلد والدليل إنجازات المنتخب في عز تألق زعيم آسيا محلياً وخارجياً “.حسب “المرصد”.
وأضاف “من المستفيد من هدم الإرث الأزرق وزعزعة استقراره !!
الهلال لم يسهم في نجاح لاعب
أو مدرب أو إداري فقط
بل أسهم في نجاح رياضة بلد
والدليل إنجازات المنتخب في
عز تألق زعيم آسيا محلياً وخارجياً
من المستفيد من هدم الإرث الأزرق وزعزعة استقراره !!
— عبدالكريم الحمد (@abdulkarimHD) June 9, 2019