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أخبار محلية > “جدة” تشهد تسجيل أعلى نسبة إشغال للإيواء السياحي خلال أيام عيد الفطر
09/06/2019   6:48 م

“جدة” تشهد تسجيل أعلى نسبة إشغال للإيواء السياحي خلال أيام عيد الفطر

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شهدت جدة خلال أيام عيد الفطر، إقبالاً متزايداً من الزوار من خلال ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال تجاوزت 65% في الفنادق، وما يصل إلى 70% في الوحدات السكنية المفروشة، خاصةً الوحدات القريبة من الكورنيش.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، محمد العمري، أن إدارته تلقت 157 شكوى، تنوعت ما بين شكاوى على تقديم الخدمة، وعلى تفاوت الأسعار، وتمت معالجة الشكاوى وبشكل مباشر من خلال تواصل المناوبين مع المشتكي ومع مرافق الإيواء السياحي.

من جانبه، أكد المشرف بفرع الهيئة بجدة، مفرح القحطاني، أهمية تواصل الزوار والسياح والإبلاغ عن أي قصور في الخدمة من خلال هاتف الاتصال السياحي المجاني 19988 الذي يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.حسب “أخبار 24”.

“جدة” تشهد تسجيل أعلى نسبة إشغال للإيواء السياحي خلال أيام عيد الفطر

أخبار محلية
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