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أخبار محلية > بالفيديو.. ألعاب نارية تشعل حريقاً في استراحة بالرياض
09/06/2019   6:47 م

بالفيديو.. ألعاب نارية تشعل حريقاً في استراحة بالرياض

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اندلعت النيران بكثافة في استراحة بالرياض بعد استخدام المتواجدين بها كمية كبيرة من الألعاب النارية ضمن الاحتفالات بالعيد.

وأظهر مقطع فيديو مشهد الألعاب النارية وقت اشتعالها، ثم انفجار قاعدتها، وارتفاع اللهب لأعلى، وذلك في المنطقة المفتوحة منها، إلا أنه سريعا امتدت النيران إلى داخل الاستراحة، وبدا أنها قضت على كل شيء فيها.

يُذكر أن النيابة العامة حذّرت من حيازة أو الاتجار في الألعاب النارية أو الدخانية إلا بتصريح، لأنها مشمولة في نظام المتفجرات والمفرقعات، كما أن إساءة استعمالها وما ينشأ عنها من أضرار موجبة للمساءلة الجزائية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ألعاب نارية تشعل حريقاً في استراحة بالرياض

أخبار محلية
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