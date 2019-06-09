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أخبار الخرج > السبيعي عميداً بأمن الطرق
09/06/2019   6:44 م

السبيعي عميداً بأمن الطرق

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علّق سعادة قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض الرتبة الجديدة لابن الخرج العميد عبدالعزيز بن عبدالله السبيعي بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض .

السبيعي عميداً بأمن الطرق

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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