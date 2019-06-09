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أخبار الخرج > #الماضي يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالخرج الشيخ حسن بن صالح العون
09/06/2019   6:46 م

#الماضي يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالخرج الشيخ حسن بن صالح العون

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٠/١٠/٦ هـ فضيلة رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج الشيخ الدكتور حسن بن صالح العون بمناسبة تكليفة رئيساً لهيئة محافظة الخرج ويرافقه الوكيل المساعد الشيخ خالد المعثم ورئيس قسم القضايا الشيخ مساعد المساعد والعلاقات العامة بالهيئة الشيخ محمد العبدان .
في بداية الاستقبال رحب المحافظ بالجميع، منوهاً بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورها الرائد في خدمة المجتمع، متمنياً للعون وزملائه التوفيق والنجاح.
بدوره عبر العون عن شكره للمحافظ على توجيهاته التي تصب في المصلحة العامة سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه وزملاءه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

#الماضي يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالخرج الشيخ حسن بن صالح العون

أخبار الخرج
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