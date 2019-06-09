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أخبار محلية > نقل 42 شخصاً لمستشفى ضباء العام بعد تعرضهم لتسمم جماعي
09/06/2019   1:09 م

نقل 42 شخصاً لمستشفى ضباء العام بعد تعرضهم لتسمم جماعي

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أُصيب نحو 42 شخصاً بالتسمم في محافظة ضباء بمنطقة تبوك، حيث غادر معظمهم المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، فيما لا يزال عدد منهم منوماً لمتابعة حالتهم الصحية.

وقال المتحدث باسم صحة تبوك هاني المطيري، إن الواقعة بدأت باستقبال مستشفى ضباء العام مساء الجمعة 4 حالات تسمم غذائي، وتم التعامل معها، لكن توافد الحالات بدأ في التزايد بشكل ملحوظ، وعلى الفور تم رفع الحالة الطبية واستدعاء الأطباء المناوبين.

وبيَّن أنه تم التنسيق مع قسم صحة البيئة في بلدية ضباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتقديم العلاج اللازم لجميع الحالات، حيث غادرت 31 حالة المستشفى، فيما جرى تنويم 11 حالة لتلقي العلاج.وفق “أخبار 24”.

نقل 42 شخصاً لمستشفى ضباء العام بعد تعرضهم لتسمم جماعي

أخبار محلية
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