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أخبار محلية > “الصحة” تعدد الأضرار التي تسببها المشروبات الغازية على الجسم
09/06/2019   1:09 م

“الصحة” تعدد الأضرار التي تسببها المشروبات الغازية على الجسم

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عددت وزارة الصحة الأضرار التي يسببها تناول المشروبات الغازية، وأثرها على جسم الإنسان.

وأكدت الوزارة أن المشروبات الغازية لا تملك أي قيمة غذائية، بل هي عبارة عن مُحليات وملونات صناعية ونكهات ومواد كميائية حافظة، والكثير من السكر الضار المخل بالتوازن الغذائي.

وأضافت أنه بعد 20 دقيقة من تناول المشروب الغازي يقوم البنكرياس بفرز الكثير من الإنسولين، وبعد 30 دقيقة تتحول السكريات إلى دهون تتسبب في زيادة الوزن ليصبح الجسم عرضة لداء السكري، وبعد 45 دقيقة يرفع الكافيين ضغط الدم ومع الزمن قد يتحول الضغط إلى مرض مزمن.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المشروبات الغازية ذات تأثير سلبي على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الشخص بهشاشة العظام.

“الصحة” تعدد الأضرار التي تسببها المشروبات الغازية على الجسم

أخبار محلية
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