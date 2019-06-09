صاحبة عقد الزواج المثير للجدل توضح سبب كتابتها للشروط وموقف زوجها

أوضحت الفتاة التي أثارت الجدل بعد نشرها عقد زواجها متضمنا شروطاأثارت استغراب البعض فيما رآها آخرون حقاً من حقوقها، السبب الذي جعلها تقوم بكتابة هذه الشروط في عقد الزواج.
وذكرت الفتاة -وتدعى فوز العتيبي- أنها قامت بتدوين هذه الشروط حفظا لحقوقها، بعدما شاهدت الكثير من النساء اللاتي لم يقمن بتوثيق حقوقهن كشروط في عقد النكاح وندمن على ذلك فيما بعد.
وأضافت العتيبي وفقا لـ”سبق”، أنها لقيت من عائلتها وعائلة زوجها معارضة على هذه الشروط، إلا أنها أصرت على كتابتها وأصر زوجها على موافقته، مشيرة إلى أن زوجها كان مؤيدا لكتابة أي شرط سيجعلها مطمئنة معه.
وأشارت إلى أن ردود الفعل على مواقع التواصل على شروطها تجاوزت المتوقع، ووصلت إلى الأذى والتحريض ومحاولة التفريق بينها وبين زوجها وتشويه السمعة والإزعاج.