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أخبار محلية > الخدمة المدنية: حسم راتب يومين من المتغيبين عن العمل بعد العيد.. و”الرقابة والتحقيق” تنشر فرقها التفتيشية
09/06/2019   1:03 م

الخدمة المدنية: حسم راتب يومين من المتغيبين عن العمل بعد العيد.. و”الرقابة والتحقيق” تنشر فرقها التفتيشية

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أكدت وزارة الخدمة المدنية أنها ستطبق النظام بحق كل مَن يتغيب عن الحضور إلى العمل، عقب إجازة عيد الفطر، دون تقديم عذر مقبول.

وأبلغت الوزارة جميع المصالح والمؤسسات الحكومية بالمناطق والمحافظات المختلفة، بحسم راتب يومين عن كل يوم يتغيبه الموظف عقب الإجازة، وفقاً لصحيفة “اليوم”.

بدورهم، يبدأ مفتشو هيئة الرقابة والتحقيق اليوم (الأحد) تنفيذ جولات رقابية لرصد حضور وغياب الموظفين بالهيئات والمؤسسات الحكومية في أول يوم للدوام بعد إجازة عيد الفطر.

وأوضح مصدر في الهيئة أن المفتشين سيدققون في حضور الموظفين، وذلك مع بداية الدوام عند الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى موعد الانصراف عند الثانية والنصف ظهراً.

الخدمة المدنية: حسم راتب يومين من المتغيبين عن العمل بعد العيد.. و”الرقابة والتحقيق” تنشر فرقها التفتيشية

أخبار محلية
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