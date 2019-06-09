تطور جديد في قضية الطفل “نهار”.. إحالة 10 من العاملين بمستشفى حكومي بالطائف إلى الهيئة الشرعية

كشفت مصادر عن إحالة وزارة الصحة قائمة بأسماء 10 أشخاص من العاملين بمستشفى الملك فيصل بالطائف، إلى الهيئة الطبية الشرعية، بسبب الإهمال الطبي بحق أحد الأطفال؛ ما تسبب في استئصال غدة تناسلية له.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن قرار الإحالة جاء بعد تحقيقات مطولة في الشكوى التي تقدم بها والد الطفل “نهار الحارثي” ضد إدارة المستشفى، ومشاهدة الكاميرات لرصد كيفية التعامل واستقبال الحالة.
وأفاد محامي الطفل، بأن أسرته تترقب تحديد موعد أول جلسة للهيئة الطبية الشرعية للنظر في القضية.
وكان سلطان الحارثي، والد الطفل “نهار” اشتكى الفريق الطبي بالمستشفى والمسؤولين، بالتسبب في حدوث عاهة مستديمة لطفله، وطالب بالتحقيق والعودة للكاميرات لإثبات رفض التعامل مع الحالة، فيما فتحت الشؤون الصحية في الطائف تحقيقا في الواقعة للوقوف على مدى صحتها.