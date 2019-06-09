بالفيديو.. تركي الفيصل يكشف تفاصيل عرض “البشير” تسليم “بن لادن”.. ولماذا رفض الملك عبدالله؟

كشف رئیس الاستخبارات السعودية سابقاً الأمیر تركي الفیصل عن تفاصيل عرض تقدم به الرئيس السوداني السابق عمر البشير قبل أكثر من 20 عاماً، بشأن تسليم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن للمملكة بشرط عدم محاكمته.
وقال الفيصل خلال لقائه ببرنامج “الذاكرة السياسية” على قناة “العربیة”، إن الرئيس البشير جاء في زيارة للمملكة بداية عام 1996 إما للحج أو العمرة، والتقى الملك عبدالله الذي كان وقتها ولياً للعهد، مشيراً إلى أنه عرض حينها التعاون واستعداد بلاده تسليم بن لادن، الأمر الذي وافق عليه ولي العهد بشدة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الرئيس البشير اشترط على الملك عبدالله حينها عدم محاكمة بن لادن، ما دفعه لرفض العرض قائلاً: “ما عندنا أحد فوق القانون والشريعة تطبق على الجميع حتى على الملك كما تطبق على المواطن العادي فليأتي ويضمن حكماً عادلاً من الشرع”.
#الذاكرة_السياسية | لماذا رفضت #السعودية شرط #السودان مقابل تسليمها بن لادن؟
الجواب مع رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير #تركي_الفيصل
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— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 2, 2019