أعلنت وزارة الثقافة عن تنظيم حفل موسيقي لأوركسترا “لاسكالا” الإيطالية، مساء (الجمعة) المقبلة بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
وأتاحت الوزارة للجمهور من كل الشرائح حضور الحفل الذي يحمل عنوان “رحلة أوبرالية” بالمجان.
ويقدم الأوركسترا بقيادة المايسترو بيترو ميانيتي خلال الحفل، 8 مقطوعات كلاسيكية من روائع الأوبرا الإيطالية، وذلك لأشهر مؤلفي الأوبرا جواكينو روسيني وجوزيبي فيردي وبييترو ماسكاني.
وتهدف الوزارة من خلال الحفل إلى إتاحة الفرصة لتعزيز الحوار الثقافي بين المملكة والعالم، وكذلك تعريف الجمهور داخل المملكة بتطور الأوبرا الإيطالية العريقة خلال القرن الـ19.
وفق “أخبار 24”.