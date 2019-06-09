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أخبار محلية > مؤسس فريق غوث يكشف أسباب ارتفاع أعداد المفقودين في الصحراء
09/06/2019   7:03 ص

مؤسس فريق غوث يكشف أسباب ارتفاع أعداد المفقودين في الصحراء

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كشف مؤسس فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ منصور العاطفي، عن أسباب ارتفاع النسب المئوية للمفقودين في الصحراء، وتزايد حالات الوفيات بينهم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح العاطفي وفقاً لـ”سبق”، أن أسباب الارتفاع تشمل الجهل سواء كان جهلاً طبيعياً أو بسبب مرضي أو غيره، وكذلك اعتماد مَن يتعرضون لتلك المواقف على أنفسهم في اقتحام الصحراء دون وجود أجهزة “GPS” أو جهاز الثريا أو مركبة إضافية معهم.

ولفت إلى أن الأسباب تتضمن تهور السائق ومجاملة مرافقه بدخول الصحراء للصيد، أو اختصار طريق معين، أو الهروب من نقطة أمنية لوجود ممنوعات معهم، أو لأي سبب آخر.

مؤسس فريق غوث يكشف أسباب ارتفاع أعداد المفقودين في الصحراء

أخبار محلية
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