كشفت المديرية العامة للسجون عن عدد الموقوفين المستفيدين من مبادرة “فرجت”، لافتةً إلى أنه جرى سداد أكثر من 30 مليون ريال ضمن المبادرة حتى الآن.
وأوضحت المديرية أن المبادرة ساهمت في إطلاق سراح 467 سجيناً بعد سداد المستحقات المالية المقررة عليهم، والتي بلغ مجموعها 30 مليوناً و143 ألفاً و134 ريالاً.
وبيّنت أن المُفرج عنهم موزعون إلى 163 موقوفاً بمكة المكرمة، و84 موقوفاً بالرياض، و28 موقوفاً بالقصيم، و14 موقوفاً بالحدود الشمالية و11 موقوفاً بحائل، و67 موقوفاً بالشرقية.
ولفتت إلى أن القائمة تضمنت 31 موقوفاً بتبوك، و16 موقوفاً بالمدينة المنورة، و4 موقوفين بالباحة، و23 موقوفاً بعسير، و20 موقوفاً بجازان.
وفق “أخبار 24”.